PS propõe coimas mais leves para beatas atiradas ao chão

Atirar "filtros de produtos do tabaco para a via pública" deverá passar a ser considerado uma "contraordenação leve" e punida em termos ainda a regulamentar. Da mesma forma, a não disponibilização de cinzeiros pelos estabelecimentos "onde é comum haver o consumo de produtos do tabaco", bem como a respetiva manutenção e limpeza, deverá ser considerado contraordenação grave, também nos termos a regulamentar.

É esta a proposta dos socialistas de alterações à lei que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros, um projeto inicialmente apresentado pelo PAN e que está agora a entrar na fase final do processo legislativo.