A Direção-Geral de Saúde (DGS) atualizou a orientação acerca da gravidez e parto em contexto de pandemia do novo coronavírus. Graça Freitas explicou que sempre foi preconizado o "acompanhamento da mulher durante o parto": "No entanto, nós hoje quisemos emitir uma atualização da orientação para que fique inequívoca esta recomendação de que esteja um acompanhamente durante o parto."Na orientação, "fica dito claramente que as unidades hospitalares devem assegurar as condições necessárias para a presença do acompanhante"."Ele não pode ter sintomas" associados à Covid-19 nem ter estado com ninguém infetado nos últimos 14 dias. Só é permitido ter-se um acompanhante, sem trocas.Esta pessoa deve estar munida de equipamento de proteção individual, que além de máscara, deve incluir uma bata e proteção de calçado."Este acompanhante, e é recomendado para todas as situações, não deve ter contacto com outras pessoas internadas no hospital", explicou Graça Freitas.