PJ faz buscas em três câmaras da Madeira

colaborar com a Policia Judiciária (PJ), no âmbito de uma investigação em curso a várias entidades".





A Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de financiamento do PS/Madeira através de ajustes diretos feitos entre três autarquias socialistas e a várias empresas. A Operação da Unidade Nacional Contra a Corrupção começou, esta quarta-feira, na Câmara do Funchal e continua, durante o dia de quinta-feira, em mais duas autarquias.Segundo informações recolhidas pela, o processo corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que ordenou as buscas às autarquias e a algumas empresas que beneficiaram de ajustes diretos em processos de contratação pública.Esta quarta-feira, a autarquia do Funchal, liderada pelo socialista Miguel Gouveia, confirmou a realização de uma busca aos Paços dos Concelho, afirmando estar "a

"A autarquia salienta o seu compromisso no sentido de serem apurados todos os factos e de que seja esclarecida cabalmente a denúncia efectuada", declarou o executivo municipal.

A Câmara do Funchal "reitera a sua total cooperação para tudo aquilo que for necessário, conforme manifestado esta quarta-feira aos inspetores que se deslocaram aos Paços do Concelho", concluiu a nota, sem adiantar mais detalhes sobre esta diligência da Polícia Judiciária.



Mas a câmara do Funchal não foi o único alvo das buscas. Numa operação mais alargadao, ao que a SÁBADO apurou, também as autarquias de Machico e Porto Moniz e a empresa NP Publicidade, unipessoal, foram alvo de buscas. As três autarquias são socialistas e a empresa NP corresponde à atividade de Nélio Pereira, também socialista, que chegou a ser deputado municipal pelo Funchal.

Nélio Pereira tem uma gráfica, em seu nome pessoal, e teve ajustes diretos com várias autarquias, incluindo a do Funchal, para a produção de materiais gráficos variados (folhetos e cartazes). As autoridades suspeitam que o esquema pudesse, alegadamente, servir para financiamento partidário.



No entanto, há ainda mais um detalhe do processo de contratação de Nélio Pereira que tem maior significado político: é que quando alguns dos contratos tiveram lugar, Nélio era autarca (deputado municipal) na câmara do Funchal, que o contratou. O caso não é completamente claro, do ponto de vista jurídico, mas fontes conhecedoras do processo admitem que possa verificar-se aqui uma incompatibilidade. Há uma decisão recente do Supremo Tribunal Administrativo, por exemplo, a uniformizar jurisprudência e a determinar que contratos de autarquias com outros autarcas - embora no caso concreto em avaliação pelo STA se tratasse de um presidente de junta de freguesia - entra em "conflito de interesses" e a situação é ilegal. Ora, os contratos de Nélio Pereira remontam ao mandato de Paulo Cafôfo, que já não é autarca (foi o candidato independente apoiado pelo PS nas últimas legislativas regionais), mas o seu vice-presidente, à altura dos acontecimentos, era Miguel Gouveia, ou seja, o atual presidente da autarquia do Funchal.



A Nélio Pereira tem registados contratos num valor total de 190.162 euros com quatro autarquias socialistas da Madeira: Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol.



