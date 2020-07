Próximo ano letivo terá mais aulas para quem não faz exame. Ensino presencial será regra

O ministro da Educação anunciou esta sexta-feira várias medidas para o próximo ano letivo. Tiago Brandão Rodrigues voltou a recordar que as aulas vão arrancar entre 14 e 17 de setembro e que o número de dias de aulas será aumentado, com a redução da interrupção letiva da Páscoa, para os anos letivos não sujeitos a exames.Também foram criados três regimes de funcionamento das escolas: o presencial, o misto e o não-presencial. A regra será o presencial.Com o aumento dos dias de aulas, "aumenta o tempo de aprendizagem", considera Brandão Rodrigues. Haverá um maior foco na educação pré-escolar, no primeiro e segundo ciclos, que são anos com "grau de autonomia menor".Quanto aos três regimes de funcionamento das escolas, o presencial, o misto e o não-presencial, o ministro indicou que "as escolas funcionarão em regime presencial com possibilidade de uma gestão mais flexível dos horários, gestão dos espaços escolares e créditos horários para serem cumpridas normas de segurança". Assim, poderão moldar-se segundo a imprevisbilidade "do surto epidémico".

"As medidas prevêem um regime misto e não presencial, que funciona em situação contingencial", adiantou. "O regime misto prevê uma alternância entre o presencial e sessões síncronas à distância." Os regimes misto e não presencial só serão usados em caso de contingência.



O ensino presencial será privilegiado quanto aos alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos. Também será dada atenção a todos os alunos da Ação Social Escolar, bem como aos alunos em risco ou sinalizados como de especial risco.



Brandão Rodrigues afirmou ainda que serão contratados mais professores, bem como psicólogos e técnicos. "Sabemos muito que nestas situações são os alunos que têm problemas no seio familar que são candidatos ao insucesso e abandono escolar", afirmou o ministro.



Também já tinha sido anunciado um reforço das tutorias, dando mais tempo aos professores para trabalharem com os alunos.



As primeiras cinco semanas de aulas vão servir para a recuperação das aprendizagens.