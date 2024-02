Protesto de agricultores espanhóis obriga a desvio de trânsito em Vilar Formoso

O protesto de agricultores espanhóis perto de Fuentes de Oñoro, Espanha, está a obrigar ao desvio do trânsito na entrada e saída de Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, distrito da Guarda, confirmou à Lusa fonte da GNR.







COFINA MEDIA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos protetsos agricultores Portugal Espanha desvio trânsito A25

Os agricultores cortaram a circulação nos dois sentidos nas duas vias que unem os dois países, a autoestrada E-80 e a Nacional N-620, perto de Fuentes de Oñoro.De acordo com a GNR da Guarda, para quem viaja de Espanha, o trânsito está a ser desviado em Ciudad Rodrigo (Espanha) em direção à fronteira de Portugal pela zona de Aldeia Velha, no concelho do Sabugal, fluindo depois para o Sabugal e a partir daí seguindo para a A23 ou A25.Para quem quer sair de Portugal, o trânsito na A25 circula até ao nó para Almeida e é desviado por Vilar Formoso, atravessando a localidade e seguindo depois pela entrada em Espanha em Aldeia Velha.A circulação está interrompida desde as 8h00, altura em que os agricultores bloquearam as vias com dezenas de tratores e veículos agrícolas, divulgou a agência EFE.Os agricultores exigem melhores condições, à semelhança do que sucedeu em Portugal na semana passada e nas últimas semanas em vários países da União Europeia.Os manifestantes asseguram que vão manter o protesto naquelas vias transfronteiriças até serem ouvidos pelas entidades.