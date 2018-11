A maior parte das ocorrências está relacionada com queda de árvores e de estruturas, limpeza de vias, inundações e movimentações de terras, indicou o adjunto de operações nacional da Protecção Civil.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registou desde as 00:00 de sábado 121 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo o Porto o distrito mais afetado, avançou à Lusa aquela entidade.



O adjunto de operações nacional da ANPC Manuel Cordeiro adiantou que as 121 ocorrências foram registadas entre as 00:00 e as 12:30 e envolveram 363 operacionais e 155 veículos.



Segundo a ANPC, o distrito do Porto foi o mais afetado, com 33 ocorrências, seguido de Viseu (18) e Coimbra (16).



Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado um aviso amarelo, o terceiro menos grave numa escala de cinco, para 16 distritos de Portugal continental devido à previsão de chuva forte e agitação marítima no domingo.



De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu e Évora estão sob aviso amarelo entre as 09:00 e a meia-noite de domingo devido à previsão de períodos de chuva, persistente, por vezes forte.



Nos distritos da Guarda, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre, o aviso vigora entre as 06:00 e as 21:00, no distrito de Santarém entre as 03:00 e as 21:00 e em Vila Real entre as 03:00 e as 09:00, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.



Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga também estão sob aviso amarelo devido à previsão de forte agitação marítima, entre as 06:15 e as 12:00 de domingo, e de chuva persistente, por vezes forte, entre as 03:00 e 09:00 de domingo.



Também, a ANPC emitiu na sexta-feira um aviso à população devido às condições meteorológicas no norte e centro do país.