Apesar de Samuel Natário ter a documentação de Yolo, o seu cão-guia, em ordem e ter tomado as providências necessárias, a empresa de handling do aeroporto de Lisboa não o deixou embarcar no avião.

Um cidadão português cego e o seu cão-guia, Yolo, foram impedidos de embarcar no voo de Lisboa para Londres no aeroporto da capital. Segundo Samuel Natário, deficiente visual, os funcionários da empresa de handling da Ryanair não permitiram que entrasse no avião porque este vinha acompanhado pelo animal.

Segundo a lei europeia, os cidadãos portadores de deficiência visual podem viajar com o seu cão-guia desde que o animal esteja devidamente treinado, documentado e identificado – condições que Natário cumpriu rigorosamente.

"No passado dia 17 de Outubro, tinha viagem marcada para Londres e, aquando o embarque no voo FR1885, às 6 horas, foi-me recusado entrada no avião pelo facto de estar acompanhado pelo meu cão-guia", revelou Natário, de 32 anos, citado pelo Jornal de Notícias.

O homem explicou que "não sendo a primeira vez que viajava de avião com o cão-guia", providenciou "toda a documentação necessária para o registo do animal" quando fez a reserva no voo, tal como explica o próprio site da Ryanair que já reagiu à situação.

Samuel Natário conta que Yolo o acompanha "em todas as situações da vida, para o trabalho, para a faculdade e na vida privada, incluindo viagens no estrangeiro", revelando que o cão veio "dos EUA com a TAP, ao abrigo de um protocolo com a escola de Mortágu". "O cão já viajou comigo para a Holanda e para Praga e nem a KLM nem a Czech Airlines colocaram problemas, porque conhecem a lei", referiu.

O cidadão esclareceu ainda que, na sua opinião, a empresa de handling, com base na noção de que países como o Reino Unido e Irlanda que pedem documentação adicional para o transporte de animais, nomeadamente o passaporte que confirme que o cão é afiliado de uma organização como a Federação Internacional de Cães-Guia, falhou ao não perceber que "uma federação inclui muitas escolas" e que a de Mortágua é uma das afiliadas.

A Ryanair reagiu rapidamente ao sucedido, afirmando que já pediu explicações à empresa no aeroporto de Lisboa para que "se assegurem de que tal não voltará a ocorrer". A companhia aérea também remarcou a viagem de Samuel Natário no mesmo dia, mas com partida em Faro ao início da tarde, sem fornecer transportes ou justificações pela situação, e impedindo que Yolo viajasse no segundo voo. "O Yolo ficou com os meus pais, não o deixaram ir", lamentou Natário, que já apresentou uma queixa na companhia aérea e na Autoridade Nacional de Aviação Civil.