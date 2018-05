Os incêndios de Junho e Outubro do ano passado provocaram 115 mortos e mais de 300 feridos.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) anunciou esta quarta-feira que vai realizar um exercício, que contará com 850 elementos, com o objectivo de testar a resposta operacional "numa situação excepcional" decorrente de um incêndio florestal.



O exercício vai decorrer na sexta-feira e no sábado, nos distritos de Aveiro e Viseu, envolvendo 850 elementos dos vários agentes de Protecção Civil.



"No âmbito dos Programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras", com o objectivo de implementar estratégias de protecção dos aglomerados populacionais e incentivar a participação das populações, será simulado um cenário de evacuação da Aldeia de Aziboso, concelho de Cinfães, Viseu", refere a ANPC em comunicado.



A ANPC explica que no exercício vão também ser testadas "as novas redundâncias do Sistema SIRESP".



Na quinta-feira, o Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Coronel Duarte da Costa, vai apresentar o exercício MONTEMURO 18, em conferência de imprensa.



Os incêndios de Junho e Outubro do ano passado provocaram 115 mortos e mais de 300 feridos.