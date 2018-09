Chefs on fire: um festival que põe as mãos no fogo

No espaço FIARTIL vai ser montada uma estrutura metálica, semiesférica, semelhante a uma gaiola: no centro haverá fogo e, pendurados, no chão ou até enterrados, vão estar os pratos que sete chefs nacionais pensaram para serem feitos com fogo. "O filtro foi pensar em chefs que trabalhem com o fogo e que se sintam confortáveis com isso", diz Gonçalo Castel-Branco, criador do The Presidential, o comboio que sobe o Douro com experiências gastronómicas de luxo.



Ljubomir Stanisic, Miguel Rocha Vieira, João Rodrigues, Vasco Coelho Santos, Pedro Lemos, Manuel Maldonado e António Galapito vão estar de volta da estrutura metálica - o fire pit - prontos para conversar com quem estiver no recinto entre as 12h e as 22h.



"Adoro desconstruir a imagem do chef como prima-dona. Escolhi pessoas que são o contrário disso, gostam de estar a conversar, comer coisas simples e beber um copo. Vão também para estar uns com os outros, vão levar a família, são pessoas", explica Gonçalo que, para frisar o ambiente informal e familiar do evento que será anual, juntou a um dia inteiro de ingredientes feitos no fogo meia dúzia de músicos portugueses que se dão bem com o ambiente de piquenique.



Há Salvador Sobral e Deixem o Pimba em Paz como cabeças-de-cartaz e Best Youth, Budda Power Blues, Frankie Chavez e Tiago Bettencourt ao longo da tarde. Se há festivais de música em que se faz o favor de comer mal, aqui não será preciso fazer fretes: prometem-se peixes ao sal, carne fumada por 12 horas e uns quantos pratos vegetarianos. A entrada custa €55 (e inclui três bebidas, além de um prato de cada chef).

Um dia, a irmã de Gonçalo Castel-Branco perguntou-lhe se ele cozinhava para os amigos dela na sua festa de aniversário. Gonçalo disse-lhe que sim à confiança. Já se sabe: dizer que sim ao que quer que seja sem se conhecer os termos do contrato é um erro. No caso: a festa da irmã era para 60 pessoas.A cozinha disponível não dava para um empreendimento daquele tamanho. Salvou-o a árvore que havia em frente à casa no Alentejo onde a festa se ia dar. Gonçalo começou a preparar uma fogueira às quatro da manhã, pendurou carnes no ramos da árvore (para apanharem o calor das chamas) e enterrou legumes no chão para que cozinhassem lentamente."Se eu que sou um nabo fiz isto, que farão dos chefs que percebem do assunto?", pôs-se a pensar. No domingo, 23 de Setembro, no Estoril, o festival Chefs on Fire vai dar a resposta.