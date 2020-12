Os profissionais de saúde bateram recordes de horas extraordinárias em 2020. De acordo com os dados do Portal do SNS, somaram cerca de 15,4 milhões de horas extraordinárias entre janeiro e novembro.De acordo com o jornal Público , o valor supera o recorde registado em 2019, quando os profissionais realizaram 14,5 milhões de horas a mais.