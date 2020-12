Entidade Reguladora da Saúde desautoriza Marta Temido

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) acaba de emitir um comunicado onde declara nulo um despacho publicado hoje em Diário da República pelo Ministério da Saúde. Nesse despacho, Marta Temido declara inválido um regulamento da ERS sobre transferência de utentes publicado no Diário da República no dia 3 de novembro.Em resumo, a ERS vem dizer que a ministra não tem qualquer poder para declarar nulo um regulamento da ERS. Mais, estranha o comportamento do Ministério em todo o processo."A ERS não pode deixar de manifestar a sua surpresa em relação à declaração da Senhora Ministra da Saúde, mais ainda quando a publicação do Regulamento foi antecedida de um longo procedimento administrativo de elaboração, discussão e aprovação, com envolvimento e participação dos vários agentes do setor. (...) É entendimento da ERS que a Senhora Ministra da Saúde não tem competência legal para declarar a invalidade de um Regulamento de uma entidade administrativa independente", indica em comunicado.A entidade lembra a ministra que os seus estatutos são claros: "A ERS é orgânica, funcional etecnicamente independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita a superintendência ou tutela governamental no âmbito desse exercício, não podendo os membros do Governo dirigir recomendações ou emitir diretivas aos seus órgãos ou a qualquer trabalhador sobre a sua atividade reguladora, nem sobre as prioridades a adotar na respetiva prossecução."Assim, "a Senhora Ministra da Saúde não detém poderes" neste caso e "a declaração de invalidade de um Regulamento da ERS só poderá ser feita pela própria ERS ou pelos tribunais." Ou seja, o veto da ministra ao regulamento "não produz quaisquer efeitos jurídicos" e "mantém-se plenamente em vigor na ordem jurídica."O regulamento em causa (n.º 964/2020) é relativo à transferência de utentes entre estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e "definiu as condições mínimas de organização, coordenação e articulação para o efeito". O documento, afirma a ERS, está em discussão pública pelo menos desde 2018 e foi aprovado por unanimidade no Conselho Consultivo da ERS."O Ministério da Saúde participou ativamente neste processo (...) Em nenhum destes momentos foi suscitada, pelos vários intervenientes, incluindo o Ministério da Saúde, qualquer dúvida sobre a legalidade do projeto de Regulamento ou sobre a legitimidade da ERS para o emitir."