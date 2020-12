O Centro Hospitalar Lisboa Norte, que integra o hospital de Santa Maria e o Pulido Valente, assinou protocolos com cinco unidades de saúde do sector privado e social que permitirá aos doentes serem operados pelos cirurgiões fora dos hospitais.Segundo o Público e o Diário de Notícias , as cirurgias são de especialidades como a neurocirurgia, e cirurgias cardíaca, vascular, plástica, ortopedia, otorrino e urologia. Arrancam já hoje.