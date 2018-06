Subiu de tom a troca de palavras entre Catarina Martins e António Costa. Catarina Martins não o disse com todas as palavras, mas ficou implícita a acusação de que o Governo está a falar à palavra. Saúde, Educação e leis laborais são temas que partem o acordo entre BE e Governo.

A coordenadora do BE acusa o primeiro-ministro de não ter vontade de aprovar uma lei de Bases da Saúde, "deixando arrastar" a sua discussão para Setembro, altura em que Maria de Belém Roseira apresentará a sua proposta. Catarina Martins teme que esse prazo faça com que a discussão da nova Lei de Bases resvale para a próxima legislatura e insiste na importância de avançar já no dia 22 de Junho, quando os bloquistas apresentarem um projecto inspirado no trabalho de António Arnaut e João Semedo.

Na Educação, Catarina Martins insta Costa a "ir além do chavão" da "paixão pela Educação" lembrada por António Costa no Congresso do PS no fim-de-semana passado.

"O que está em causa é a dignidade da carreira dos professores", frisou a bloquista que acusou o ministro da Educação de estar a negociar com os sindicatos na base de "chantagem e ultimatos".

"Onde o Governo fala de negociação, neste momento o país só vê prepotência", atacou a líder do BE, que também não poupou críticas ao facto de o Executivo ter apresentado à Concertação Social medidas - como o período experimental de 180 dias para contratos de primeiro emprego e o banco de horas por grupo de trabalhadores - que contrariam aquilo que foi negociado com o BE no âmbito do Grupo de Trabalho de Combate à Precariedade.

"Nós negociámos as medidas e depois de o acordo estar fechado o Governo apresentou uma proposta ao patronato que contraria essas medidas", vincou Catarina Martins.

Costa respondeu num tom igualmente duro. O primeiro-ministro não gostou de ver Catarina Martins a acusar o PS de se estar a afastar do legado de Arnaut, o recentemente falecido presidente honorário socialista que ficou conhecido como "o pai do SNS".

"Não vamos entrar num concurso sobre a parternidade do SNS", lançou Costa, que também não aceita a ideia de que esperar pelas conclusões do trabalho de Maria de Belém sobre a Lei de Bases da Saúde inviabilize a sua aprovação. "Todos nos dispensávamos de um concurso de prazos", criticou o primeiro-ministro.

Quanto à Educação, António Costa assegura que a posição do ministro de abandonar as negociações ameaçando não contar nenhum ano de serviço congelado aos professores "não é chantagem nenhuma".

Costa diz que o descongelamento de nove anos reclamado pelos sindicatos corresponde a "um montante absolutamente incompatível com a condição das nossas finanças públicas ".

"Acha que o ónus de apresentar propostas é só de uma das partes?", questionou, assegurando que no que toca às leis laborais "não se pode confundir período experimental com contratos a prazo" e que as medidas que o Governo levou à Concertação Social visam combater a precariedade.