Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Professores que corrigiram exames falam de "anarquia": "Era impossível isto correr bem"

Marta Rodrigues 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Ouvidas pela SÁBADO, três professoras alertam que as provas podem ser classificadas sem estarem totalmente corrigidas.

A classificação dos exames nacionais tem estado envolta e, caos e desorganização, na sequência da adoção de um método de digitalização das provas. Depois do prazo de correção ter sido estendido de 10 para 14 de julho, o Ministério da Educação anunciou mais um prolongamento, desta vez até ao meio-dia de quarta-feira, 15 de julho. Em causa, estão sucessivas falhas na digitalização, distribuição das provas e na plataforma de correção. Além do stress causado aos estudantes que aguardam ansiosamente pelas notas, três professoras partilham com a SÁBADO a frustração devido a um sistema “mal montado”, construído “sem que os docentes fossem ouvidos”.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Professores que corrigiram exames falam de "anarquia": "Era impossível isto correr bem"