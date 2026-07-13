Montenegro mantém confiança no ministro da Educação

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira que mantém a confiança no ministro da Educação após a polémica na correção dos exames nacionais e falou num aproveitamento da situação de quem deseja que as coisas corram mal.



O primeiro-ministro, Luís Montenegro Lusa

"Os ministros, como os secretários de Estado, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas, não é para se queixarem dos problemas, nem é para esmorecerem quando eles aparecem (...). Todos estão sob uma pressão diária e estando no Governo é porque têm competência para encontrar as soluções para os problemas", disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas à margem da cerimónia de assinatura do auto de consignação da Estrada Nacional EN 222 -- A32/IC2 (nó de Canedo/Serrinha), em Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.

Questionado pelos jornalistas, o chefe do executivo disse entender o estado da ansiedade dos estudantes e das famílias, mas referiu que não é preciso agravá-lo, assustando as pessoas.

"Infelizmente, ao longo de um percurso de mudança, há sempre alguns imprevistos e dificuldades técnicas, e sempre alguns aproveitamentos que tentam exacerbar, quase mesmo desejar que as coisas corram mal", observou.

O primeiro-ministro assegurou que este desenvolvimento processual é delicado, mas está a ser feito com muito profissionalismo por parte dos professores que corrigem as provas e de todos aqueles que estão a intervir e a monitorizar o sistema.

"Estamos a fazer tudo aquilo que é possível fazer para garantir o cumprimento do calendário e da normalidade e da tranquilidade dos estudantes e das suas famílias", concluiu.

A carregar o vídeo ... 'Peço desculpa aos professores': Ministro da Educação admite erros no processo de correção de exames