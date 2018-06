A primeira estrutura a reunir-se com Tiago Brandão Rodrigues será a Fenprof, liderada por Mário Nogueira, às 9h30 de segunda-feira. Na terça-feira, às 15h00, a reunião será com a FNE.



Durante a manifestação em Lisboa, as várias estruturas previram esta segunda-feira, 4 de Junho, como a data limite para que o Ministério da Educação apresentasse respostas às reivindicações dos professores.



A 28 de Maio, o projecto de despacho sobre a organização do ano lectivo 2018/19 que não alterava os horários dos professores foi tornado público. Nesse dia, as estruturas sindicais decidiram avançar com novo protesto, tendo sido convocada greve às avaliações a partir de 18 de Junho.

"Quando hoje [28 de Maio] somos confrontados com um projecto que repete o que já existe, e a grande expectativa sobre os horários recaía precisamente sobre este documento, isso é gozar com as pessoas.São compromissos que vêm de Novembro. Não começámos a falar no assunto agora. Estamos em fim de maio e o que eles dizem é que para o ano é tudo igual. Não dá para esperar mais. Este pré-aviso, com esta distância toda, tem também um motivo, que é dizer ao ministro que não estamos a ameaçar, a fazer bluff ou a brincar. Estamos a dizer que têm que atender àquilo com que se comprometeram", disse na altura Mário Nogueira, em declarações à Lusa.

Para a reunião a Fenprof exige que o ministro respeite os compromissos que assumiu a 18 de Novembro de 2017 e que dizem respeito "a contagem integral do tempo de serviço, aprovação de regras próprias para aposentação dos professores, a inclusão, no despacho de organização do ano lectivo, de normas que permitam repor o horário em 35 horas semanais efectivas, o reconhecimento dos problemas que foram criados no âmbito dos concursos e a disponibilidade para os resolver".

A FNE afirmou, em comunicado, que o encontro irá servir para fazer a "apreciação profundamente negativa" da concretização da declaração de compromissos de Novembro. "Horários de trabalho que permitam o desenvolvimento de um bom trabalho com os alunos e por causa dos alunos; regras claras para os concursos os professores, sem atropelos e mudanças de critérios, feitas às escondidas, sem conhecimento prévio dos interessados e sem qualquer preocupação do envolvimento destes nos processos de decisão naquilo que lhes diz respeito".