Este ano, o número de candidaturas de professores a um lugar no quadro chegou perto dos 100 mil. Segundo noticiou o Público esta quinta-feira, foram aceites 96.044 candidaturas quando as vagas existentes são apenas 3486 – um recorde na história dos concursos de colocação dos professores dos últimos anos.

Na noite de terça-feira, as listas provisórias dos dois concursos externos abertos para a entrada no quadro de contratados e do concurso interno destinado aos professores que estão na carreira e querem mudar de escola foram publicadas no site da Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

Relativamente ao concurso interno, este ano foram apresentadas 39.299 candidaturas, quando no ano passado se tinham registado 9911. Para o concurso externo ordinário foram apresentadas 56.745 candidaturas, número que está próximo da média (cerca de 50 mil) registada noutros anos.

Ao jornal, o Ministério da Educação afirmou que o aumento registado se deve ao facto de "não terem sido estabelecidos critérios específicos que limitem quem pode ser opositor [candidato] e, por isso, podem ser opositores todos os que cumprem os critérios gerais, com as adaptações, no que ao concurso externo extraordinário diz respeito, da lei do Orçamento do Estado".