"Não há reforma ou programa estrutural para Monchique, há algumas medidas avulso que foram implementadas", explicou o presidente da Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio.

O presidente da Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, Emílio Vidigal, lamentou quarta-feira que a burocracia tenha sido responsável por não se ter feito mais para evitar o incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira.



No programa Edição da Noite da SIC Noticias, o presidente da Aspaflobal, começou por dizer que não quer "alimentar a polémica" com o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, salientando que houve "alguma interpretação de terminologia" quando se fala em planos ou projectos florestais.



Segundo Emílio Vidigal, "o que está atrasado é uma candidatura à medida 81.1, de intervenção, com fundos comunitários, para a defesa da floresta contra incêndios", revelando que a mesma foi "apresentada, apoiada e defendida" por vários responsáveis, entre os quais o secretário de Estado e o próprio primeiro-ministro aquando de uma visita a Monchique, em maio deste ano.



"Um dos programas que o Governo tinha era apoiar rapidamente essas medidas. Miguel Freitas veio anunciar que tem 289 candidaturas e não aprovou nenhuma. A burocracia comeu-as todas e nenhuma foi aprovada", acusou.



Em entrevista ao jornal Público na terça-feira passada, Emílio Vidigal, já havia denunciado que a Aspaflobal estava à espera que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) aprovasse o plano de prevenção e combate a incêndios que abrange a zona onde começaram as chamas em Monchique.



O responsável considerou que o organismo a que preside fez tudo o que havia a fazer, concertando com a Câmara Municipal de Monchique e até com a secretaria de Estado, apresentando a medida "em tempo útil e nada aconteceu".



"Não quero ter a leviandade de dizer que se este projeto tivesse sido aprovado em tempo útil não haveria incêndio. Obviamente que haveria incêndio, se não neste sítio, seria noutro. O que me revolta, e o meu constrangimento, tem a ver com o facto desta medida ser apontada exactamente para a zona que estava identificada há muito tempo", sublinhou.



De acordo com Emílio Vidigal, toda a comunidade científica já tinha identificado aquela zona especifica de Monchique como "uma zona muito crítica" e mesmo como "um barril de pólvora", além de o próprio Governo e autarcas, bem como a associação a que preside, saberem que era um local crítico.



"O que me revolta nas minhas declarações foi, debaixo do calor e da emoção, ver que o fogo eclodiu exactamente no sítio onde podíamos atuar. É revoltante", frisou.



Emílio Vidigal referiu ainda que, em maio de 2018, a medida já devia ter estado no terreno, lembrando que foi a "força e apoio" do secretário de Estado das Florestas, que esteve por duas ocasiões em Monchique, que levou a que o projeto de limpeza fosse apresentado, estando "todos a remar para o mesmo lado".



Emílio Vidigal lamentou ainda que o primeiro-ministro, António Costa, tenha afirmado hoje que o incêndio "foi a excepção que confirmou a regra do sucesso da operação ao longo destes dias".



"Estava identificada a gravidade da situação por várias entidades, desde o Governo, passando pelos autarcas e comunidade científica: não é uma excepção à regra", frisou, acrescentando que as críticas que faz são transversais aos vários governos que têm estado no poder há várias décadas.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse na terça-feira que não existe nenhum plano de prevenção e combate de incêndios "pendente para aprovação" por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta referente à zona de Monchique.



"A indicação que tenho do [ministério da] Agricultura é que não existe nenhum plano pendente para aprovação", afirmou Eduardo Cabrita.



Por seu turno, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, esclareceu, na terça-feira, que o plano de prevenção e combate a incêndios dos produtores florestais do Barlavento Algarvio para a zona de Monchique propõe o início da abertura de aceiros em Fevereiro de 2019.



De acordo com Miguel Freitas, a proposta dos produtores "não é para ser executada este ano" e "a própria associação, na candidatura, tem como data do início para execução das faixas de interrupção de combustível e da manutenção dos pontos de água dia 01 de Fevereiro de 2019".



O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique lavra há seis dias e já alastrou aos concelhos vizinhos de Portimão e Silves.



Segundo um balanço feito hoje de manhã e que não foi alterado, há 32 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa), e 181 pessoas mantêm-se deslocadas, depois da evacuação de várias localidades.