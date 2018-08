Vaz Pinto, comandante distrital de Faro, é um dos visados: fez licenciatura com 89% de equivalências.

Vítor Vaz Pinto, o comandante distrital de Faro da Protecção Civil – que liderou o combate ao fogo de Monchique até dia 6 de Agosto – é um dos dirigentes cuja licenciatura está a ser alvo de averiguações por parte da Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC). Porém, ainda não foram extraídas quaisquer conclusões.



"O processo está em fase adiantada, a decorrer nos trâmites normais, de acordo com a IGEC", indicou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ao Jornal de Notícias. O comandante concluiu a licenciatura de Protecção Civil no Politécnico de Beja com 89% de equivalências.



Em Setembro de 2017, soube-se que 40 dos dirigentes da Protecção Civil concluíram licenciaturas com equivalências. Rui Esteves, antigo comandante nacional da Protecção Civil, foi um deles.



No domingo, dia 5, o comandante nacional da Protecção Civil Duarte da Costa decidiu manter Vaz Pinto a gerir as operações, em vez de passar para o comando nacional. Assim, desrespeitou as leis operacionais publicadas em Abril. Só na terça-feira é que o comando nacional assumiu o combate. Devia tê-lo feito na madrugada de sábado, quando o número de operacionais mobilizados superou os 648.