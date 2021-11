Procuradora acusou Chega de negligência na recolha de assinaturas e “contratos pirata”

No interrogatório ao dirigente do Chega Nuno Afonso, a procuradora Josefina Fernandes criticou o partido por não ter feito qualquer verificação de assinaturas falsas. E condenou pagamentos a promotores debaixo da mesa, longe dos olhos do Fisco.

Chegou ao fim o caso que investigava a origem de milhares de fichas com assinaturas forjadas entregues no Tribunal Constitucional para formalizar o Chega como partido. Foi arquivado por falta de provas. Isso não significa que as diligências feitas pelo Ministério Público ao longo do inquérito tenham sido pacificas. A procuradora Josefina Fernandes, responsável por este caso, condenou várias práticas no processo de fundação do Chega durante o interrogatório a Nuno Afonso, dirigente do Chega então responsável por centralizar as assinaturas – e que foi o único constituído arguido.

De acordo com o interrogatório de dia 12 de maio deste ano, a que a SÁBADO teve acesso, a procuradora deu uma reprimenda a Nuno Afonso por este ter admitido que o partido não fez qualquer verificação das assinaturas recebidas, apesar de existir software e motores de busca adequados para o efeito. "Não sabíamos sequer que havia essa ferramenta", frisa o atual vice-presidente do partido e chefe de gabinete de André Ventura no Parlamento. E sim, ele é vice-presidente: com o Tribunal Constitucional a ilegalizar todos os atos políticos do Chega dos últimos dois congressos, Nuno Afonso (que havia sido despromovido a vogal da direção) regressou ao topo de direção.

Procuradora Josefina Fernandes: Então, vamos lá ver! Os senhores queriam formar um partido político. Obviamente que é um ato de alguma responsabilidade, sei que são muitas [assinaturas], é provavelmente difícil estar a conferir assinatura a assinatura. Mas o que é facto é que se deveria ter cuidado.