Processos por suspeitas de corrupção aumentaram 42% em 2021

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Deram entrada na Polícia Judiciária 705 novos processos de suspeitas de corrupção em 2021, num total de 44.565 inquéritos abertos por esta polícia. Este valor é 42% superior ao número de novas entradas destes processos ao que se registou em 2020, avança o Diário de Notícias.







Polícia Judiciária



O aumento destes casos acompanha a tendência geral de crescimento registada em 2021, depois de uma diminuição nos anos anteriores. Ainda de acordo com o DN, no ano passado, foi batido o recorde de inquéritos pendentes, com um total de 909 inquéritos pendentes, um aumento de 15% em relação a 2020 e de 48% em comparação com 2017. No caso dos casos de corrupção, os pendentes cresceram 52% em relação a 2020.







Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os números foram particularmente altos no que diz respeito ao crime de branqueamento de capitais, na categoria de criminalidade contra o Estado. No total, foram 658 novos casos abertos neste modalidade, referem as estatísticas da Direção-Geral das Políticas de Justiça (DGPJ)