253 ventiladores estão parados por falta de uma peça

Há 253 ventiladores que foram comprados pelo Estado português para responder à pandemia e que estão parados por falta de uma peça. Os dados foram dados pela ministra da Saúde, Marta Temido, que está a ser ouvida no parlamento, refere o Jornal de Notícias.Marta Temido respondia a uma pergunta do deputado da Iniciativa Liberal, Cotrim Figueiredo, sobre a situação dos ventiladores que não estão em uso. A peça que falta a estes 253 equipamentos "não veio de origem e está a escassear no mercado internacional", explicou a ministra da Saúde.A audição da ministra da Saúde a propósito do Orçamento do Estado para 2021 durou cinco horas.