Depois de um pedido de aceleração processual feito pela defesa do empresário, Procuradora-geral da República deu um prazo de 18 meses para o DCIAP concluir a investigação





Detido em Fevereiro de 2016, o antigo empresário de jogadores de futebol José Veiga vai ter que esperar mais um ano e meio para saber se é acusado ou não pelo Ministério Público no âmbito da "Operação Atlântico". De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, depois de ter apresentado um pedido de aceleração processual, a defesa de Veiga já recebeu a resposta da Procuradora-geral da República, Joana Marques Vida, que deu 18 meses aos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal para fecharem a investigação. Contas feitas, o prazo termina em Agosto do próximo ano.



O processo da Rota do Atlântico investiga indícios de corrupção internacional e branqueamento de capitais e envolve o empresário José Veiga e o seu sócio Paulo Santana Lopes. Está em causa a ligação entre os portugueses e altas figuras de estado do Congo e diversas multinacionais, como o grupo Gunvor, ligado à comercialização de petróleo, e a Asperbras.



José Veiga, que representava a Asperbras no Congo é suspeito de ter corrompido governantes congoleses de forma a obter contratos de obras públicas para o grupo brasileiro. Entre os contratos mais avultados está o da construção do complexo industrial e comercial de Maloukou, na capital Brazzaville. O projecto ocupa uma área de mais de 654 mil metros quadrados e só foi possível iniciar o mesmo depois da Sociéte National des Petroles du Congo-Brazzaville ter assinado um contrato de fornecimento de petróleo com a Gunvor que obrigaria esta última empresa a realizar um pré-financiamento de 500 milhões de dólares de um complexo industrial.



O inquérito foi aberto em 2014 na sequência do envio de um pedido de colaboração das autoridades suíças e deu origem a uma mega-operação de buscas em Fevereiro de 2016, na qual foram detidos José Veiga, Paulo Santana Lopes e uma advogada. Veiga, que chegou a estar em prisão preventiva, já recuperou o seu passaporte e a sua mobilidade, estando apenas sujeito a uma caução de 1,2 milhões de euros. Paulo Santana Lopes pagou uma caução de um milhão e o presidente da Asperbras, José Colnaghi, pagou três milhões.



Operação Lex



Foi na sequência deste processo, que nasceu a chamada "Operação Lex", cujo principal suspeito é o juiz desembargador Rui Rangel, suspeito de receber contrapartidas a troco de decisões judiciais ou da promessa de influenciar colegas.



Rui Rangel e outra sua ex-mulher Fátima Galante, juíza desembargadora, os principais rostos do processo, também foram constituídos arguidos, tal como o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira. A este lote de arguidos junta-se ainda o pai de Rita Figueira, Albertino Figueira, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues, o dirigente desportivo do Benfica, Fernando Tavares, e ainda, outra ex-mulher de Rangel, Bruna Garcia do Amaral.