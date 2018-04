A carregar o vídeo ...

Tem 42 anos, uma carreira de 20 e muitas inimizades por dizer o que pensa. Ana Rita Cavaco, a polémica bastonária da Ordem dos Enfermeiros, cáustica por vezes, sindicalista outras tantas, garante que não ambiciona chegar a ministra da Saúde. "Caso exercesse o cargo da tutela, da forma como exerço o de bastonária, provavelmente estaria lá uma semana. Demitiam-me, havia aí um tumulto", diz em entrevista à SÁBADO, a pretexto do próximo encontro destes profissionais.De sexta a domingo (27 a 29) decorrerá o V Congresso dos Enfermeiros, no Centro de Congressos de Lisboa, sob o lema "Cuidamos do Futuro". As carências da classe, o burnout, a gestão na sustentabilidade em saúde, a inteligência emocional e as dimensões da espiritualidade no trabalho são alguns dos tópicos abordados. E ainda há muito para fazer, assevera a responsável.Ana Rita Cavaco está moderadamente optimista. Prevê progresssos – mas demorados – na valorização profissional. "Costumo dizer que aquilo que estamos a fazer aqui na Ordem provavelmente já não é para o meu tempo de vida profissional, mas que gostaria de vê-lo reflectido no futuro. Gostaria que já houvesse um nível de maturidade profissional que lhes permitisse tomar decisões, muitas vezes difíceis, que são as de recusa."