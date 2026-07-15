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Prisão preventiva para suspeito de maus-tratos a bebé de 3 meses que morreu em Serpa

Lusa 15:48
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De acordo com a PJ, o comportamento criminoso do suspeito enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado.

O Tribunal de Serpa determinou a prisão preventiva do homem de 69 anos suspeito de maus-tratos que resultaram na morte de um bebé de 3 meses, naquela cidade alentejana, revelou esta quarta-feira fonte policial.

Polícia Judiciária
Polícia Judiciária Sérgio Lemos

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o homem foi detido por aquela polícia de investigação criminal e presente na terça-feira ao Tribunal Judicial de Serpa, no distrito de Beja, para primeiro interrogatório judicial.

O tribunal decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, e o arguido foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, adiantou a fonte.

Em comunicado, a Diretoria do Sul da PJ revelou hoje que o suspeito foi detido "pela presumível prática de crimes de maus-tratos" de que foi vítima a criança, na residência onde habitava, situada em Serpa.

"A investigação desenvolveu-se em janeiro passado, após ter sido registado o óbito no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que comunica o óbito por suspeita de maus-tratos", adiantou.

Segundo a PJ, a investigação policial apurou que "a criança foi vítima de violentos maus-tratos físicos, enquanto se encontrava à guarda do companheiro da avó paterna".

"As agressões terão ocorrido no interior da habitação, numa ocasião em que os pais e a avó se encontravam ausentes em trabalho, permanecendo a criança e uma irmã de 2 anos aos cuidados do suspeito", realçou.

De acordo com esta polícia, o comportamento criminoso do suspeito enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome, em inglês).

"As diligências investigatórias, realizadas pela PJ, permitiram reunir elementos probatórios fortemente indiciadores da prática dos crimes, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito", acrescentou.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa.

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