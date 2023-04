As mais lidas

Prisão preventiva para homem que matou duas mulheres em ataque no Centro Ismaili

O autor do ataque no Centro Ismaelita, Abdul Bashir, que matou duas mulheres no dia 28 de março, ficou em prisão preventiva. O homem foi presente a um juiz de instrução criminal para conhecer a medida de coação esta quarta-feira.







