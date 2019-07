Prisão preventiva para homem que fez carjacking em Aveiro

Após ser presente a Tribunal no dia seguinte e ter abandonado as instalações, o indivíduo terá adotado uma postura "suspeita", o que levou os militares a fazerem "um seguimento" ao mesmo.



"O suspeito, ao avistar um veículo com uma mulher no seu interior, entrou de imediato no mesmo, no intuito de o furtar, não permitindo que esta saísse do referido veículo", refere a mesma nota.



Os militares que o seguiam abordaram-no de imediato, tendo o suspeito iniciado a marcha enquanto entrava em confronto físico com a vítima, que tentava impedi-lo, acabando por colidir numa outra viatura que se encontrava estacionada.



O suspeito acabou por ser novamente detido e permaneceu nas instalações da GNR, até ser presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira na passada quinta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

