Sábado – Pense por si

Portugal

Candidata do Chega a Setúbal desiste após ser acusada de receber milhares de euros de empresário

SÁBADO
SÁBADO 08:46
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Alegado financiador ter-lhe-á emprestado 20 mil euros e pagado um carro de 38.400 euros.

Lina Lopes, do Chega, por ter sido acusada de receber dinheiro de um empresário. “Face à campanha difamatória e às tentativas de chantagem de que tenho sido alvo nos últimos dias, tomei a decisão de retirar a minha candidatura à câmara de Setúbal. Esta decisão não decorre de qualquer reconhecimento das falsas acusações que me são dirigidas — as quais rejeito categoricamente”, anunciou Lina Lopes.

Candidata do Chega em Setúbal acusada de receber financiamento de empresário e desiste
Candidata do Chega em Setúbal acusada de receber financiamento de empresário e desiste Miguel Baltazar/Sábado

Leia mais no .

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Acusação Setúbal Lina Lopes
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Candidata do Chega a Setúbal desiste após ser acusada de receber milhares de euros de empresário