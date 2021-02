Avião da TAP aterrou no Aeroporto de Lisboa com 298 cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal que estavam impedidos de regressar devido à proibição de voos.

Primeiro voo de repatriamento do Brasil já chegou a Lisboa

O primeiro voo humanitário do Brasil para Portugal chegou, na manhã deste domingo, ao Aeroporto de Lisboa, com o avião da TAP a trazer 298 cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal que estavam impedidos de regressar devido à proibição de voos entre Portugal e o Brasil no âmbito das medidas restritivas para conter a pandemia da Covid-19.



Os cidadãos terão agora que cumprir um período de 14 dias de quarentena mesmo tendo apresentado um teste negativo à Covid-19.

O voo de repatriamento de portugueses que se encontram no Brasil e que precisam de regressar a Portugal por "razões humanitárias" foi anunciado a 17 de fevereiro pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O Governo suspendeu, a 27 de janeiro, os voos de e para o Brasil uma medida "de último recurso", que já foi prolongada por mais duas semanas, e que Santos Silva admitiu ser necessária tendo em conta a "situação muito difícil" que se vivia em Portugal em relação à pandemia de covid-19.



Ao Jornal de Notícias, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, admitiu um novo voo de repatriamento dentro de uma semana, com o bilhete a ser pago pelos viajantes, à semelhança do voo que aterrou este domingo em Lisboa.