Costa aumentou popularidade após aumento de casos de covid-19

Nem o pico de casos e mortes na terceira vaga, que colocou Portugal como líder mundial em janeiro, abalou a confiança no primeiro-ministro. Marcelo também regista novo pico de popularidade. Ventura é visto como a principal figura da oposição do Governo, a par com Rui Rio.

O país viveu dois meses aflitivos no que diz respeito à pandemia, mas o primeiro-ministro mantém os níveis de popularidade após o pico de casos de covid-19. De acordo com o barómetro da Aximage para DN/JN/TSF, 56% dos portugueses dão nota positiva à resposta de António Costa, mais um ponto percentual do que há dois meses, após ver Portugal ser líder mundial de casos e mortes.







Antonio Costa Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos António Costa Aximage Portugal questões sociais política Artigo Anterior Próximo Artigo

A sondagem dá ainda um novo pico de popularidade a Marcelo Rebelo de Sousa, com 68% dos portugueses a considerarem que a atuação do Presidente da República reeleito foi positiva nos últimos dois meses. O barómetro revela ainda que 56% das pessoas ficou descontente com a gestão política da pandemia e que não tomou as medidas necessárias para prevenir uma terceira vaga.Do outro lado do espectro político, André Ventura é agora considerado, a par com Rui Rio, a principal figura de oposição ao Governo. Ambos registam 33% da preferência de oposição dos portugueses, com o líder social-democrata a descer ligeiramente e o deputado único do Chega a subir quatro pontos percentuais.