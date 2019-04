Ana Rita Cavaco está a ponderar acusar a ministra da Saúde de "denúncia caluniosa" após a exposição apresentada ao Ministério Público.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, está a ponderar apresentar queixa contra a ministra da Saúde, Marta Temido, por "denúncia caluniosa", avança a TSF. Em causa está uma exposição feita pela membro do Governo ao Ministério Público após uma entrevista do primeiro-ministro à SIC, na qual António admitiu avançar com uma queixa judicial sobre a bastonária por considerar que esta assumiu uma postura sindical que ultrapassava as suas funções.

"Não vou permitir mais que a senhora ministra ou qualquer outra pessoa ande na praça pública a acusar e a apontar o dedo à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que mais não tem feito que cumprir o seu papel, defender a saúde dos portugueses e o papel dos enfermeiros", afirmou Ana Rita Cavaco à TSF.

A bastonária indica ainda à rádio que a exposição apresentada pelo Ministério Público "não tem seguramente nenhum facto que possa ser apontado à Ordem dos Enfermeiros relativamente à atividade sindical" e lamenta a ausência de Marta Temido nas negociações sobre as reivindicações dos enfermeiros.

À Rádio Renascença, o Ministério Público não esclareceu se a mesma posição se trata de uma queixa, com fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) a adiantar que foram pedidos esclarecimentos adicionais ao Ministério de Marta Temido. "Confirma-se a receção na Procuradoria-Geral da República de uma exposição da ministra da Saúde. Perante o teor da referida exposição, foram solicitados esclarecimentos ao Ministério sobre qual o concreto alcance visado, por cuja resposta ainda se aguarda", referiu a PGR.

No início deste ano, as relações entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros foram publicamente postas em causa, depois de o secretário de Estado da Saúde ter anunciado que suspendia relações institucionais com a Ordem, tendo em conta posições assumidas pela bastonária Ana Rita Cavaco a propósito da greve dos enfermeiros em blocos operatórios de hospitais públicos. No entanto, em março, Ana Rita Cavaco foi convidada por António Costa para o acompanhar numa visita a uma unidade de saúde, após a bastonário ter demonstrado a sua disponibilidade.