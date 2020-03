Em Portugal, morreram 23 pessoas devido à pandemia de Covid-19, provocada pelo novo

. Morreram mais quatro pessoas no norte, mais uma pessoa no centro, e mais quatro pessoas na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Mais nove pessoas morreram, em 24 horas. Segundo os últimos dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), registam-se 2.060 infetados e 14 recuperados. O número de recuperados saltou de cinco para 14, sendo que o maior número de recuperados se encontra no centro do País.



Em plena pandemia do novo vírus coronavírus (Covid-19), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o Orçamento do Estado 2020. O anuncio foi feito pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, após reunir-se com o chefe de Estado em Belém."O sr. Presidente da República acabou de promulgar o Orçamento do Estado (OE). Este OE será a base orçamental com que vamos trabalhar ao longo do ano 2020", frisou o governante, que se reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa numa reunião que diz ter sido "muito produtiva". "O objetivo desta nossa reunião foi partilhar com o sr. Presidente a avaliação que neste momento fazemos da situação económica e financeira, não só em Portugal mas também na União Europeia."Em relação aos efeitos da pandemia do novo Covid-19 na economia, Centeno fala "num ano desafiante". "Temos tido a felicidade de poder cumprir todos os objetivos orçamentais porque a economia tem tido um momento favorável e porque as execuções têm estado dentro dos limites orçamentais. Mas este é um ano desafiante." Em resposta aos jornalistas, o ministro não exclui a possibilidade de um orçamento retificativa, mas remeteu detalhes para mais tarde.O orçamento entra em vigor no dia 1 de abril - e o Governo diz estar "consciente" das necessidades em dar "liquidez à economia". "A situação financeira do país requer os cuidados que o seu enquadramento exige. Temos de ser conscientes a dar liquidez à economia, quer através da passagem de liquidez para a economia como o desfasamento nas obrigações fiscais e contributivas, implementações do regime de lay-off simplificado ou através do sistema bancário com a publicação do diploma que enquadra as moratórias", explicou Centeno.Além disso, desvalorizou os rumores da sua saída do Governo: "Estou totalmente focado no meu cargo de ministro das Finanças e de presidente do Eurogrupo."