António Lacerda Sales, o secretário de Estado da Saúde, revelou que existem 165 profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus. Entre eles, encontram-se 82 médicos e 37 enfermeiros.





Os profissionais de saúde tem que se registar no sistema, indicou o governante. "Temos registados 165 profissionais infetados, sendo 37 enfermeiros, 62 médicos e outros distribuídos por diferentes classes", como assistentes técnicos.A indicação foi dada durante a conferência de imprensa desta segunda-feira.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, frisou que as medidas do estado de emergência "visam garantir a nossa saúde pública" e "evitar que os portugueses adoeçam, ou que não adoeçam todos ao mesmo tempo para o Serviço Nacional de Saúde dar resposta nas melhores condições possíveis".

Quanto aos equipamentos, o governante anunciou que sairá um avião rumo à China para trazer material. Além disso, esta semana serão disponibilizados dois milhões de máscaras cirúrgicas e 50 mil zaragatoas.

"O material será distribuído tendo em conta as necessidades. Percebemos a ansiedade dos diferentes palcos, mas quanto ao fato de proteção individual a disponibilidade não é imediata, temos que os distribuir primeiro aonde são mais necessários, aos profissionais de saúde que estão a tratar doentes Covid", explicou Sales.

"Uma situação que inspira preocupação é a dos lares de terceira idade. Os casos agora conhecidos deixam ainda mais clara a urgência de os estabelecimentos ativarem os planos de contingência com espaços de confinamento. Tem que haver um esforço para criar os espaços de isolamento", afirmou. "Estamos em emergência, o que exige uma flexibilização dos equipamentos."

Porém, para compensar as baixas nos lares devido ao Covid-19, foram criadas bolsas de voluntários para prestação de cuidados aos doentes.

Quanto à testagem, o Governo tem aumentado a capacidade. O SNS consegue fazer 2.500 testes diários, mas 1,500 testes por dia no privado, indicou Sales. Em stock, há a capacidade de fazer 20 mil testes.

"O material tem sido comprado todos os dias, na semana passada distribuímos 2 milhões e meio de máscaras e equipamentos e esta semana estamos a reforçar, com mais 2 milhões de máscaras", frisou.

Lacerda Sales agradeceu ainda aos autarcas pelo auxílio na testagem do novo coronavírus. "Este é de facto o tempo de cerrarmos fileiras, de cada um fazer a sua parte e não devemos esquecer, todos devemos ter o nosso plano de contingência", sublinhou.

Graça Freitas reforçou as declarações do secretário de Estado. "Tem que ficar claro que isto dos equipamentos, testes, reagentes, é como a nossa logística alimentar em casa. Vamos às compras todos os dias, vamos ter milhões de máscaras gastas, de resipiradores FP2 gastos, zaragatoas gastas. Vamos aos grandes fornecedores, o que temos nessa semana dá, mas temos stock de segurança. É como fazemos com as vacinas, os medicamentos...", explicou. "As compras são dinâmicas, entram e saem."