O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não quis esta sexta-feira pronunciar-se sobre a passagem das 40 às 35 horas semanais na saúde, garantindo que irá acompanhar "com interesse e atenção" tudo o que se passa nesta área."Eu não me queria pronunciar sobre uma questão especifica do Governo, que deve saber como se gerem bens e recursos no quadro de um determinado regime legal, além do mais porque o regime legal acabou de entrar em vigor, digamos assim", disse Marcelo Rebelo de Sousa à margem da inauguração da exposição "Boa Viagem, Senhor Presidente! 100 anos da Primeira Visita de Estado", na Alfândega do Porto.O chefe de Estado garantiu que vai acompanhar "com interesse", como acompanha sempre, "com especial atenção" tudo o que se passa na saúde."Mas, é cedo para qualquer pronúncia", frisou.Desde 01 de Julho, enfermeiros, assistentes operacionais, auxiliares e técnicos de diagnóstico e terapêutica passaram a cumprir 35 horas de trabalho semanais, em vez de 40, reajustamento que obrigou vários hospitais do país a encerrar camas.