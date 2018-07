O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta sexta-feira uma mensagem de condolências à família de Carlos Morais, o proprietário do jornal Mundo Português, lembrando a sua missão de levar Portugal aos emigrantes."Nesta hora de luto, o Presidente da República recorda o homem e o profissional que se destacou levando Portugal a todos os compatriotas que vivem e trabalham fora das nossas fronteiras físicas", lê-se numa mensagem publicada no sítio da Internet da Presidência da República.Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que o administrador do Jornal Mundo Português era filho do fundador do projecto, tendo-lhe dado continuidade desde 1980, sublinhando que o jornal é "o semanário português com maior circulação em todo o mundo, ao serviço das comunidades portuguesas".O proprietário do jornal da diáspora Mundo Português, Carlos Morais, de 58 anos, morreu hoje num acidente de viação, em Sintra.Em 2015, o proprietário do Mundo Português, jornal da diáspora portuguesa, foi distinguido pelo Governo com a Medalha de Mérito das Comunidades, pelo trabalho junto das comunidades lusófonas.Carlos Morais era também o dinamizador da SISAB Portugal, a maior feira vocacionada para a exportação de produtos agro-alimentares.