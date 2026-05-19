Presidente da República convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027

A visita do Papa a Portugal "constituirá, sem dúvida uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente da República, António José Seguro, convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, por ocasião do 110.º aniversário de Fátima e quando se assinalam 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal.



Papa Leão XIV EPA

Esta informação foi hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano", lê-se na nota.

O Presidente da República descreve as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé como "um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resulta da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana".

A visita do Papa Leão XIV a Portugal "constituirá, sem dúvida uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé", acrescenta.

Durante a sua recente visita a Itália -- o segundo país que visitou, depois de Espanha, desde que assumiu a chefia do Estado, em 09 de março deste ano António José Seguro foi questionado sobre o início de pontificado do Papa Leão XIV.

O Presidente da República considerou que "o Papa tem tido uma ação e sobretudo uma palavra no sentido da defesa da paz, do diálogo, do fim do sofrimento", com "a palavra certa nos momentos certos".

O seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou-se com Leão XIV no Vaticano no início de fevereiro, pouco antes de cessar funções, e nessa ocasião já se falou de uma possível visita a Portugal em 2027.

"São 110 anos de Fátima e, portanto, há uma boa razão para incluir no programa de visitas Fátima e, portanto, Portugal", argumentou, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa.

O então chefe de Estado não quis "antecipar o que Papa decidirá", mas revelou que ficou "com esperança" que essa visita se viesse a concretizar.