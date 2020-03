Os primeiros resultados da investigação deverão ser levados ao plenário do órgão de gestão da magistratura na próxima terça-feira.





Uma investigação aberta pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) para apurar eventuais falhas na distribuição de processos aos diversos juízes do Tribunal da Relação de Lisboa detetou irregularidades na atribuição de alguns casos. De acordo com o Público , um dos suspeitos de irregularidades é o presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento.O antecessor de Orlando Nascimento, Vaz das Neves, já foi constituído arguido por suspeitas de viciar o sistema de distribuição de processos.