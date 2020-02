O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) Luís Vaz das Neves, arguido na Operação Lex , tem uma empresa que faturou 190 mil euros em 2018. No entanto, de acordo com o Público , a lei não lhe permite acumular o que recebe como juiz desembargador jubilado com outra atividade remunerada - pública ou privada.Vaz das Neves, que se jubilou em 2016, confirmou a existência da empresa mas garantiu que estava legal. Defendeu ainda que podia acumular a jubilação e a remuneração que recebe dessa atividade.