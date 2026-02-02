Presidenciais: Leonor Beleza apoia "sem reservas" António José Seguro

Leonor Beleza afirma que exercerá a sua liberdade no próximo dia 8, assim como hoje, ao dizer publicamente como tenciona participar na eleição.

A vice-presidente do PSD e presidente da Fundação Champalimaud Leonor Beleza anunciou esta segunda-feira que apoia "sem reservas" António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, por ser o candidato da moderação, que valoriza e une os portugueses.



Leonor Beleza DR

"Na segunda volta das presidenciais, não estará o candidato que eu desejava. Mas está um candidato que apoio sem reservas: quem me conhece sabe que é o candidato moderado, e não o radical. Aprecio a moderação, detesto os radicalismos", afirma Leonor Beleza, numa declaração escrita.

A primeira vice-presidente do PSD, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, diz apreciar "quem valoriza os portugueses, e não os acusa de não terem sabido escolher os seus representantes durante 50 anos, desde que temos essa liberdade".

O PSD não vai endossar nenhum apoio oficial na segunda volta das presidenciais, que opõe António José Seguro a André Ventura.

"Aprecio quem nos respeita, mas não quem despreza e condena todos os que servimos o nosso País. Aprecio quem deseja unir-nos, ajudar-nos a juntos enfrentar desafios e dificuldades. Não quem nos divide em puros e impuros, em bons e maus, em santos e pecadores. E, já agora, acredita que a maioria é impura, má e pecadora", sustenta.

"Aprecio quem se afirma com urbanidade, discute de forma civilizada, não insulta, e não quem acha que precisa de ser rude , de desprezar os adversários, de acusar a generalidade dos Portugueses de não saber escolher os seus representantes. Aprecio a serenidade, detesto o ruído feito arma política!", prossegue.

Leonor Beleza afirma que exercerá a sua liberdade no próximo dia 8 de fevereiro, assim como hoje, ao dizer publicamente como tenciona participar na eleição do Presidente da República.

"Votarei em António José Seguro", declara.

Os cidadãos elegem em 08 de fevereiro o próximo Presidente da República numa segunda volta depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).

O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março.