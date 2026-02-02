Sábado – Pense por si

Portugal

Ordem dos Enfermeiros vai recolher bens para vítimas da tempestade Kristin

Lusa 11:52
As mais lidas

São necessários sabonetes, champôs, gel de banho, fraldas, toalhetes, artigos de higiene oral e feminina, bem como artigos de primeiros socorros, lonas e cobertores, refere a OE.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) lançou uma campanha nacional de recolha de bens para apoiar as populações afetadas pela depressão Kristin, que vai decorrer entre terça e quinta-feira.

Imagens impressionantes captadas por drone mostram os efeitos do mau tempo em Alcácer do Sal
Imagens impressionantes captadas por drone mostram os efeitos do mau tempo em Alcácer do Sal DR

A campanha apela à doação de bens essenciais, com prioridade para alimentos não perecíveis, produtos de higiene e outros materiais de apoio básico, tais como arroz, massa, azeite, óleo, enlatados, leite, papas infantis, bolachas e cereais.

São também necessários sabonetes, champôs, gel de banho, fraldas, toalhetes, artigos de higiene oral e feminina, bem como artigos de primeiros socorros, lonas e cobertores, acrescenta o gabinete de imprensa da OE.

Os donativos podem ser entregues até 5 de fevereiro na Sede Nacional da Ordem dos Enfermeiros, em Lisboa, mas também nas secções regionais do norte, centro e sul da OE, assim como no Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

"Além do seu serviço como profissionais de saúde, os enfermeiros mobilizaram-se para apoiar as populações neste momento de vulnerabilidade, com uma resposta organizada às necessidades urgentes", explicou o bastonário da OE, Luís Filipe Barreira.

A iniciativa integra o projeto "Enfermeiros Solidários", promovido pela OE, e visa responder às necessidades imediatas resultantes do impacto social e material provocado por este fenómeno meteorológico, estando a ser desenvolvida em articulação com o município de Leiria.

A passagem da depressão Kristin, na passada quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, assim como vários feridos e desalojados.

Entretanto, a Câmara da Marinha Grande contabilizou mais uma vítima mortal no concelho e, no sábado, morreram outros dois homens ao caírem de um telhado, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Já na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até 8 de fevereiro.

Tópicos depressã Depressão Morta Causas da morte Leiria Lisboa Coimbra Alcobaça Luís Filipe Hospital Dr. José Maria Grande
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ordem dos Enfermeiros vai recolher bens para vítimas da tempestade Kristin