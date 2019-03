Com efeito, quer a pessoa colectiva, quer a pessoa singular supra referidas nunca foram, nem são arguidos naquele processo ou noutro, pelo que é indispensável que se afirma de forma inequívoca e sem margem para tibiezas quais os pressupostos que permitem a vossa revista, sem qualquer fundamentação atingir a honorabilidade de uma empresa que tem mais de 48 anos de existência e cujo passado é contrário ao veiculado na noticia que é, reitera-se, grosseiramente falsa e apenas vil e torpe insinuação.



Acresce que o sócio Luís Alberto Carvalho Viveiros Rego tomou posse em julho de 2018, e nunca antes, nem ele, nem a empresa que representava a Rego Costa e Tavares, Lda (e não Ilha Verde que é inexistente juridicamente, o que admiravelmente desconhecem, ou talvez não) exerceram quaisquer funções na ATA.



Ademais, o exercício daquelas funções verificou-se após a insistência do sócio maioritário e apenas com a intenção de colaboração com a instituição, pois nem é operador, nem agente de viagens, intervenção que se veio a verificar pelos fatos subsequentes como decisiva e excelente para o regular funcionamento da Associação investigada.



Eis, portanto, Senhor Diretor que não assiste qualquer motivo para que a revista Sábado de forma ilegítima e abusiva pretenda originar uma suspeição sobre um conjunto de empresas e sócios, cuja seriedade e honorabilidade sempre fizeram parte de uma axiologia fundamental à sua existência.



A sociedade comercial, Rego Costa e Tavares Ldª. e o sócio Luís Alberto Carvalho Viveiros Rego, além das demais empresas que constituem o "Grupo Ilha Verde", assim denominado pela Sábado, nos termos da lei, acionará os procedimentos judiciais adequados no tribunal competente na defesa do seu bom nome e património.



Ponta Delgada, 11 de março de 2019"

Nem o Grupo Ilha Verde, nem o gestor Luís Rego estão a ser investigados pela Polícia Judiciária dos Açores no âmbito da chamada operação "Nomos", confirmou a SÁBADO junto de fonte ligada ao processo. Ao contrário do que a revista noticiou na passada edição, nem o Grupo Ilha Verde, nem o administrador Luís Rego ão arguidos no processo, tal como a empresa fez questão de salientar num direito de resposta:"Em consequência da vossa notícia no âmbito da operação "NOMOS", na edição da revista Sábado do dia 7 de março de 2019, vimos nos termos do nº4 do art.37º da Constituição da República Portuguesa e dos artº 24 a 27º da Lei de Imprensa, solicitar a publicação do ora exercício do direito de resposta, porquanto a notícia que refere que Luís Alberto Carvalho Viveiros Rego e o Grupo Ilha Verde são arguidos naquele processo é manifestamente falsa.