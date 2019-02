O plano prevê a requalificação de edifícios já existentes, mas também a construção de novas residências, num total de 200 edifícios em todo o território nacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira o plano de intervenção do Governo para a construção e requalificação de residências para estudantes do ensino superior.



A informação foi revelada na página oficial na internet da Presidência da República e diz respeito ao diploma que aprova um plano de intervenção para aumentar a oferta de residências para estudantes, a aplicar ainda este ano.



O diploma foi aprovado em dezembro passado em Conselho de Ministros e na altura o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, explicou que, numa primeira fase, a partir do ano letivo 2019/2020, serão disponibilizados alojamentos para cerca de 12 mil novas camas, sendo que metade desta oferta estará disponível nas zonas de Lisboa e do Porto.



Segundo Manuel Heitor, o plano de intervenção será faseado e deverá estar concluído em dez anos, altura em que deverão estar disponíveis "cerca de 30 mil camas".