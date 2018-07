A Câmara de Lisboa ainda está a estudar o assunto mas, de acordo com o Público, já é certo que nos bairros de Alfama, Mouraria e Castelo não vão ser aceites mais unidades de alojamento local a partir da entrada em vigor da nova lei.

No Porto, a autarquia espera pelos resultados do estudo que vai definir as chamadas "zonas de contenção", ou seja, os locais onde as autarquias podem impor limites à abertura de novas unidades de alojamento local (AL).

O Público recorda que Fernando Medina defendeu a imposição de quotas há um ano, durante a campanha eleitoral, e que desde então tem referido que se Alfama, Mouraria e Castelo são bairros saturados, outros haverá onde a oferta é pouca.

Questionada pelo jornal, a câmara municipal do Porto não identifica zonas específicas, sublinhando que a questão ainda está a ser estudada a partir dos dados da taxa turística municipal, que se aplica desde Março de 2018.