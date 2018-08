A saída de cerca de 500 militares da GNR para o Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) deixou postos sem militares para fazerem patrulha. A queixa é da Associação dos Profissionais da Guarda (APG).

César Nogueira, presidente desta associação, disse, ao jornal i, que os recursos humanos da GNR estão no "fundo do poço". A falta de militares não é um problema recente, e a transferência de unidades para o GIPS, dispositivo de combate a incêndios, no início deste ano, agravou a situação. Esta unidade tinha apenas 508 elementos, e, após esta deslocação de militares, ficou com 1062.

Para suprir a falta de membros da GNR, o Ministério da Administração Interna (MAI) abriu um concurso para 600 novos guardas em Fevereiro. A formação foi encurtada para colocar mais rapidamente os novos guardas no terreno a estagiar.

No entanto, os estagiários não podem substituir os militares que saíram para o GIPS, pois a sua acção no terreno é muito limitada: não podem mandar parar carros, andar armados ou conduzir veículos da GNR. "Não são agentes de autoridade", explicou o presidente da APG.

Na última década têm sido admitidos por ano 200 a 300 novos membros para a GNR. Por outro lado, têm-se reformado 700 militares anualmente.

Por isso, os guardas têm sido sobrecarregados de trabalho: "Se num posto não há guardas à noite, o posto vizinho tenta assegurar o seu patrulhamento e, ao mesmo tempo, fazer o patrulhamento da sua zona", afirma César Nogueira. E acrescenta que, "em tempos, os militares do GIPS ajudavam os colegas dos postos, mas, entretanto, a prática foi proibida no interior da GNR."

"O combate aos incêndios é necessário, mas a prevenção da criminalidade também deveria ser importante, até porque também ajuda a prevenir os próprios incêndios", defendeu o presidente da APG.