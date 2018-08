Portugal é o segundo país na Europa com o maior preço média de factura da luz. De acordo com o Jornal de Notícias, em função das paridades de poder de compra, os portugueses têm uma taxa de esforço mensal da factura da electricidade de 9%, face ao rendimento médio mensal líquido que é 1057 euros. O único país acima de Portugal é a República Checa, onde o ganho mensal é de 745 euros e a taxa de esforço é menor (8%).

Estes dados, relativos ao passado mês de Julho, são fruto de um associação entre a Energy-Control Áustria, a autoridade reguladora da energia da Hungria e o instituto finlandês VaasaETT Global Energy.

Já no passado dia 7 de Agosto, o Eurostat tinha colocado Portugal como um dos países com contas mais caras – era o terceiro com os preços mais elevados nas facturas da electricidade e gás natural.

Partindo de um valor médio consumido pelas famílias nacionais de 5000 kw/ano, e cruzando este valor com o rendimento líquido de vários países da Europa, fornecido pelo Eurostat, é possível constatar que a taxa de esforço portuguesa é a quarta mais alta, apenas superada por Roménia, Letónia e Bulgária.