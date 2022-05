Possível escolha de juiz antiaborto para TC gera protestos

Nomeação do novo vice-presidente do Constitucional exige sete votos. Até ao momento, seis estarão garantidos (cinco do PSD e um do PS). Falta apenas um voto "à esquerda".

Está marcada para 31 de maio a reunião que poderá decidir a cooptação do jurista que irá substituir o atual vice-presidente do Tribunal Constitucional (TC), Pedro Machete, cujo mandato termina em outubro, avançou na sexta-feira dia 20 o Tribunal. O nome em cima da mesa é o de António Almeida Costa, juiz de 66 anos, membro do Conselho Superior do Ministério Público, conhecido por posições polémicas contra a interrupção voluntária de gravidez, assumidas no decurso dos anos 1980 e 1990. Associações de juristas e feministas protestaram contra a possível escolha.