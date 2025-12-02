Sábado – Pense por si

Isaltino e Marques Mendes, um ódio do tempo dos barões

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 23:00

A briga, épica e antiga, chegou agora à campanha das presidenciais. A luta foi por poder e favores. E Teixeira da Cruz diz que Isaltino mente nas queixas.

Imagine-se Isaltino Morais a dormitar num sofá no seu gabinete, e Marcelo Rebelo de Sousa, que pouco dorme e fala noite dentro, a ter de o acordar. Há anos que o presidente da câmara de Oeiras conta histórias dos tempos em que estas cenas eram frequentes: quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Luís Marques Mendes, eram parceiros políticos e frequentadores do seu gabinete. Outros tempos, porque a política afastou o que a política juntara. No dia 26, Isaltino contou no Now que Marques Mendes foi seu amigo “durante 25 anos”, mas que agora não gostava de ter na Presidência da República “um facilitador de negócios”. Mendes recorda em debates e entrevistas a sua dispensa de Isaltino como candidato autárquico como prova do seu posicionamento ético.

