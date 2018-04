Num artigo de opinião, Mário Centeno rejeitou a ideia de que o défice tenha sido atingido por reduções no investimento público.





O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, considera que os resultados conquistados com a redução do défice nos últimos dois anos não podem ser "efémeros" ou colocados em risco.



O governante escreveu um texto de opinião para o jornal Público, onde escreveu que "a trajectória de redução do défice deve ser equilibrada mas efectiva". Centeno considera que o Governo não deve entrar numa lógica despesista, mas sim continuar a devolver confiança com políticas que criem emprego e conduzam ao aumento do investimento.



"Se em 2017 cumprimos essa redução com mais despesa na saúde, mais despesa na educação e menos despesa com juros, devemos manter esse equilíbrio no futuro. Para o conseguir temos que manter a trajectória de redução da dívida, manter o esforço de racionalização e de eficiência da despesa pública", escreve o ministro das Finanças.



O ministro considera ainda que deve ser assegurada a "margem fiscal e orçamental para fazer face a futuras crises. Para que os resultados conquistados não sejam efémeros".



Portugal "vive o seu melhor desempenho económico e financeiro de várias décadas" e não deve desperdiçar esses feitos, mas deixa um aviso: "temos que nos preparar para o futuro. Não podemos perder mais uma oportunidade".



"No final desta legislatura, face às condições iniciais que se caracterizaram por um sistema bancário em crise e em iminente resolução, em que imperava a falta de confiança, o pagamento de juros terá diminuído mais de 800 milhões de euros", dá como exemplo de sucesso.



"O conjunto da despesa com consumo intermédio, pessoal e corrente, num total de 36,2 mil milhões de euros, ficou 51 milhões abaixo do previsto, um desvio de apenas 0,14%", lembrou.



Mário Centeno recordou também que no Serviço Nacional de Saúde, a despesa cresceu 3,5% em 2017, mas que entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, o crescimento da despesa na saúde atinge os 13%.



"Na escola pública, em 2017, a despesa com pessoal cresceu 1,6% e com bens e serviços cresceu 5,3%", disse acrescentando ser "pois falsa a ideia de que o défice tenha sido atingido por reduções do lado da despesa dedicada ao funcionamento dos serviços públicos".