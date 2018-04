Incêndio em habitação provoca três feridos na Amadora

Panela ao lume esteve na origem do incidente.

Um incêndio urbano provocou três feridos esta segunda-feira na Amadora, Lisboa, por inalação de fumo. Ao que tudo indica, uma panela ao lume esteve na origem do incidente.



O alerta foi dado às 05h27.



Dois dos feridos são um casal de idosos, com cerca de 70 anos, sendo os únicos residentes da habitação. Ao que foi possível apurar, a terceira vítima é um bombeiro.



As vítimas foram transportadas para o Hospital Amadora Sintra por precaução e não apresentam risco de vida.



No local, estiveram os Bombeiros Voluntários da Amadora.