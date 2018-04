Portugal está a começar a testar uma tecnologia que é uma das grandes apostas dos fabricantes de automóveis para os próximos anos – os carros autónomos, sem condutor. Segundo noticia o Público este domingo, compromissos do Governo e pequenos projectos municipais estão a fazer avançar os primeiros testes em estrada.

Segundo o jornal, Portugal e Espanha assinaram um acordo para criar condições de teste dos veículos autónomos – plano que implica abrir dois corredores rodoviários onde estes veículos poderão circular. Os corredores serão abertos entre Porto e Vigo e outro entre Évora e Mérida.

Contudo, não existe ainda prazo definido para a abertura dos corredores.

O acordo entre Portugal e o país vizinho foi assinado a 10 de Abril, tendo como grande objectivo "transformar a Península Ibérica numa das áreas mais inovadoras para o teste e implementação da automação na mobilidade".

Além do acordo, no plano municipal, Viseu e Cascais estão também a avançar com projectos que pretendem preparar as autarquias para este tipo de tecnologia para o transporte público.